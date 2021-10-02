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İngiltere'deki akaryakıt krizinde ordu devreye giriyor

İngiltere'deki akaryakıt krizinde ordu devreye giriyor

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizinde ordu devreye giriyor. Silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşıyamaya başlayacak.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak. Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

300 TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖREVE BAŞLAYACAK
Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

KRİZ ÇIKMIŞTI
Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı. Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

Etiketler ingiltere akaryakıt ordu asker
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