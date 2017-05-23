İngiltere'deki patlamanın ardından dünya alarma geçti

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande’nin konserinin ardından meydana gelen olay İngiltere’de “ciddi” olarak sınıflandırılan uyarı düzeyinin ilan edilmesine yol açtı. Bu düzey silahlı militanların saldırısının beklenebileceği anlamına geliyor.

ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Manchester’deki durumu yakından izlediklerini ve ABD’lilerin de, halka açık programlarda daha sıkı güvenlik önlemlerine hazırlıklı olmaları gerektiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre; Japonya da olayla ilgili istihbarat toplamakta olduğunu duyurdu. Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, “Uluslararası terörizm için bir istihbarat birimi kurarak pozisyonumuzu güçlendiriyoruz” dedi.

SİNGAPUR’DA BRITNEY SPEARS ÖNLEMİ

Singapur’da ise Haziran ayında şarkıcı Britney Spears’ın vereceği konserin organizatörleri, yeni güvenlik önlemleri tasarladıklarını açıkladı. IME Entertainment Group proje yöneticisi Yogesh Mehta, “Güvenliği daha güçlendireceğiz” dedi.

Singapur’da 2-4 Haziran tarihlerinde Asya-Pasifik ülkelerinin savunma yetkilileri ve askeri yetkililerini bir araya getiren bir toplantı yapılacak.

Singapur geçen ay kamu düzeni yasasında yaptığı düzenlemelerle, 5 binden fazla kişinin katılacağı programların bir ay önce polise bildirilmesini zorunlu kıldı. Singapur polisi siyasi amaçlı olduğuna ya da yabancıların müdahil olduğu toplantıları yasaklayabiliyor.

ÇİN VE AVUSTRALYA DA BOŞ DURMUYOR…

Ariana Grande’nin Eylül’de konser vereceği AsiaWorld Expo fuarı öncesinde bütün konserler ve programlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağı açıklandı.

Hong Kong, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, kentin Çin yönetimine devredilmesinin 20. yılını kutlamak üzere Hong Kong’a geleceği 1 Temmuz tarihi öncesinde yüksek düzeyli güvenlik alarmı uyguluyor.

Avustralya’nın en büyük spor arenası olan Melbourne kriket sahasının yetkilileri, güvenlik prosedürlerini gözden geçirdiklerini söylerken, Başbakan Malcolm Turnbull diğer ülkelerle ortak strateji konusunda işbirliği yaptıklarını açıkladı.

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