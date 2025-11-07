  1. Anasayfa
İngiltere'den dikkat çeken KKTC kararı

İngiltere'den dikkat çeken KKTC kararı
İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için ''Kıbrıs'ın kuzey kesimi'' başlıklı bir seçenek ekledi. Söz konusu düzenleme Rum basınında yankı buldu.

İngiltere, resmi vize sorgulama platformunda "Pasaportunuz veya seyahat belgeniz üzerinde ibraz edilen vatandaşlığınız nedir?" sorusu ile sunulan ülke seçenekleri arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için yeni bir seçenek ekledi. İngiltere'nin resmi kamu internet portalında vize başvuruları için rehberlik sunan sayfadaki ülkeler listesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ithafen "Kıbrıs" seçeneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için de "Kıbrıs'ın kuzey kesimi" başlıklı bir seçenek sunuldu.

Düzenleme Rum basınında yankı buldu

Söz konusu düzenleme Rum basınında "İngiltere, 51 yıl sonra Kıbrıs'ta fiili gerçekliği tanıyor mu?", "Kuzey Kıbrıs'a Tayvan statüsü mü verilecek?", "İngiliz hükümetinden garip adım: Kuzey Kıbrıs, resmi sitede milliyet olarak eklendi" gibi ifadelere yer verilen haberlere konu oldu. Haberlerde ayrıca diplomatik kaynaklara göre GKRY'nin Londra'dan açıklama talep ettiği detayına yer verildi.

