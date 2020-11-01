İngiltere'den flaş karantina kararı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybına sahip 5’inci ülke olan İngiltere’de karantina ilan edildi. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalarla birlikte 4 hafta sürecek karantina uygulamasını duyuracağını bildirmişti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren karantina başlayacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol