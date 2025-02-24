İngiltere'den Rusya’ya dev yaptırım paketi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya yönelik en büyük yaptırım paketini açıkladı. Yeni yaptırımlar kapsamında 67 kişi ve kuruluş ile 40 gemi yaptırım listesine eklendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin üçüncü yıl dönümünde İngiltere hükümeti Rusya’ya yönelik bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların Rus askeri tedarik zincirini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırganlığını destekleyen kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi. Yaptırımların son 6 ayda toplamda 5 milyar dolardan fazla Rus petrolü taşıyan 40 gemi ile 67 yeni kişi ve kuruluşu içerdiği vurgulandı.



Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i destekleyen diğer ülkelerdeki kuruluşları ve tedarik ağlarını da hedef aldığını belirtti. Yaptırımlar arasında, Rusya ordusunun kullandığı makineler, elektronik ve çift kullanımlı ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin yer aldığı kaydedilirken, bu şirketlerin Orta Asya ülkeleri, Türkiye, Tayland, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği bildirildi.



İlk kez, Rusya’nın savaş güçlerini destekleyen yabancı finans kuruluşlarını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan merkezli bir bankaya yaptırım uyguladığını açıkladı. Ayrıca, 11 binden fazla Kuzey Koreli askerin Rusya’ya gönderilmesine yardımcı oldukları için Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol ve diğer Kuzey Koreli üst düzey yetkililer yaptırım listesine alındı.



Rusya’nın savaş çabalarını desteklemek amacıyla gelişmiş Avrupa teknolojilerini Rusya’ya aktaran 13 Rus vatandaşı ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı, ayrıca ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan ve tahmini serveti 2,2 milyar sterlin olan Roman Troçenko’nun da yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

"Kalıcı barış ancak güçle elde edilebilir"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Neredeyse üç yıldır yaptırımların en büyüğü olan bugünkü eylem, İngiltere’nin Ukrayna’ya olan bağlılığını vurguluyor. Her askeri tedarik hattının kesilmesi ve Putin’in saldırganlığını destekleyen her kişinin ifşa edilmesi, adil ve kalıcı bir barışa ve bu hükümetin değişim planının bir parçası olarak İngiltere’de güvenlik ve refaha doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. Bugünkü eylemin Ukrayna’nın elini güçlendireceğini belirten Lammy, "Kalıcı barış ancak güçle elde edilebilir. Bu nedenle Ukrayna’yı mümkün olan en güçlü konuma getirmeye odaklandık. Ukrayna’ya sırtımızı dönemeyiz ve dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.