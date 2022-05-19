  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım

İngiltere, Rus havayolu sektörüne yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyetini sekteye uğrattığı, hayati tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedildi.

"RUS EKONOMİSİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Hava sahamızı zaten Rus havayollarına kapatmıştık. Putin, Ukrayna'ya barbarca saldırısına devam ettiği sürece, Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Her ekonomik yaptırımın, Putin'e verdikleri net mesajı pekiştirdiğini vurgulayan Truss, Ukrayna galip gelene kadar durmayacaklarının altını çizdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından 25 Şubat'ta Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Rusya da misilleme olarak aynı tarih itibarıyla hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

AA

Etiketler ingiltere rusya yaptırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!
Zam yağmuru sonrası benzine sürpriz indirim iddiası
Bu liste olay olur! İşte siyasi parti liderlerinin sahte takipçi oranı
Piyasalar tatil dinlemedi! Dolar ve altın uçuyor!
Kulislerde sürpriz iddia: Seçim affı mı geliyor ?
Melih Gökçek'ten canlı yayında ''güldüren'' Mansur Yavaş iddiası
19 Mayıs'ı hangi gazeteler hatırlamadı, hangileri hatırladı ?
Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi
Bir ekonomistten daha kabus senaryosu! Dolar için tahminini açıkladı
Yine, yeniden benzine zam!