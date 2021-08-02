İngiltere'den süper varyant uyarısı: Her üç kişiden biri ölebilir

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), koronavirüsün ilerde oluşabileceği değişimlerle ilgili bir araştırma yayımladı.

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), corona virüsün ortaya çıkabilecek yeni varyantları ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" isimli araştırmada, olası senaryolar incelenirken, en korkunç senaryonun Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkması olarak belirtildi.

EN KÖTÜ SENARYODA HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ ÖLECEK

Yayımlanan raporda, olası yeni corona virüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceğini aktarıldı.

Araştırmada ortaya çıkabilecek yeni varyant ile ilgili, “aşılardan kaçması neredeyse kesin” ifadesi kullanılırken bilim insanları daha ölümcül bir varyant olasılığının 'gerçekçi bir olasılık' olduğunu ve İngiltere'nin ölüm oranının ilerlemesi üzerinde büyük bir etkisi olacağını belirtti.

EN İYİMSER SENARYO SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ OLACAK

"SARS-CoV-2'nin uzun vadeli değişimi" araştırmasında en iyimser senaryo ise Covid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.

Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan corona virüsleri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.