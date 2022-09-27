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İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: ''Bu şehirlere gitmeyin''

İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: ''Bu şehirlere gitmeyin''

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı. İngiliz vatandaşları, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkâri’ye gitmemeleri konusunda uyarıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan duyuruda, İngiltere vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları seyahatler için tavsiyelerde bulunuldu.

Duyuruda, İngiltere vatandaşlarına, Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere ve zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkâri’ye gitmemeleri tavsiye edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 11 Ağustos’ta yaptığı duyuruda ise vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Tunceli, Diyarbakır, Kilis ve Hatay’a gitmemeleri konusunda uyarmıştı.

Etiketler ingiltere seyahat uyarısı
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