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İngiltere'den Ukrayna raporu: ''Rus ordusunun lojistik sorunları sürüyor''

İngiltere'den Ukrayna raporu: ''Rus ordusunun lojistik sorunları sürüyor''

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya ilişkin istihbarat raporunda, Rusya'nın hedeflere ulaşmasının düşük bir ihtimal olduğu ve Rusya'nın ilerlemesini engelleyen lojistik sorunların sürdüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük istihbarat raporunda, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya'nın işgal öncesi planında belirtilen hedeflere başarıyla ulaşması çok düşük bir ihtimal olarak kalmaya devam ediyor. Rus kara kuvvetleri sınırlı bir şekilde ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Rusya'nın ilerlemesini engelleyen lojistik sorunlar ve güçlü Ukrayna direnişi sürüyor. Rusya muhtemelen önümüzdeki günlerde yenilenen taarruz faaliyetleri için güçlerini sıfırlamaya ve yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Bu muhtemelen başkent Kiev'e yönelik operasyonları içerecektir.”

RUSYA'YA KARŞI PROTESTOLAR BİLDİRİLDİ

 Öte yandan dün akşam Ukrayna’daki duruma ilişkin yayınlanan istihbarat raporunda ise Ukrayna’nın direnişi nedeniyle Rus kuvvetlerinin, konuşlandırılmış güçlerinin artan bir kısmını kilit şehirleri kuşatmak için kullandığı ifade edilerek, “Bu, ilerlemelerini sürdürmek için mevcut güçlerin sayısını azaltacak ve Rusya'nın ilerlemesini daha da yavaşlatacaktır. Rus kontrolü altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde hafta boyunca Rus işgaline karşı protestolar bildirildi. Dün Herson bölgesinde Rus güçleri tarafından 400 protestocunun gözaltına alındığının söylendiği bildirildi” denildi.

 

DHA

Etiketler ingiltere rusya ukrayna
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