  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İngiltere'nin kalbinde korku dolu anlar!

İngiltere'nin kalbinde korku dolu anlar!

İngiltere'nin kalbinde korku dolu anlar!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda yangın meydana geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı metro istasyonunda yaşanan elektik arızası nedeniyle büyük bir yangın meydana geldi. 

Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi.

Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.

Etiketler ingiltere londra metrosu yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
KADEM’in yurdundan çıkan silahların ''sırrı'' ortaya çıktı
Temmuz zamları öncesinde.. 0 km otomobilde son 3 günlük kampanyalar
Yüzüğü atıp Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şema Subaşı sessizliğini bozdu
Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı!
3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gördü, uzun yaşamın sırrını açıkladı
Yeni normalleşmede bu 2 sektörde yasaklar devam edecek
Şimdi aşı olmayı reddedenler düşünsün! Aşı olanlara güzel haber
Son ankette ezber bozan sonuçlar: AK Parti ve CHP arasında fark kapanıyor
Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı öncesi 4'üncü dalga uyarısı
Bu borcu biz ödeyeceğiz! İşte Türkiye'nin 1 yılda ödenecek dış borcu