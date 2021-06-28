İngiltere'nin kalbinde korku dolu anlar!
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonunda yangın meydana geldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı metro istasyonunda yaşanan elektik arızası nedeniyle büyük bir yangın meydana geldi.
Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi.
Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.
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