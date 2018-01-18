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  3. 18 Ocak 2018 19:31

İnsansız hava aracı can kurtaran oldu

Avustralya'da yüzen iki genç, ölüm tehlikesinden İHA sayesinde kurtuldu.

İnsansız hava aracı can kurtaran oldu
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Avustralya’da yüzen iki genç, ölüm tehlikesiyle yüz yüzeydi. Ta ki bir insansız hava aracı, onları kurtarmak için şişirilebilir kurtarma ekipmanı gönderene kadar.

İnsansız hava araçları, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde artık cankurtaran olarak kullanılmaya başlandı.

Lennox Head sahilinde yüzen 15 ve 17 yaşlarındaki iki genç, kıyıdan 700 metre uzakta güçlü dalgalarla boğuşmaya başlayınca, insansız hava aracı yardımlarına yetişti. Şişirilebilir kurtarma ekipmanı fırlatan insansız hava aracı, gençlerin hayatını bir iki dakika içerisinde kurtardı.

İlk defa böyle bir kurtarma operasyonunun yapıldığını belirten yetkililer; eğer bir cankurtaran yüzerek gitseydi, gençlerin en az 6 dakikada kurtarılabileceğini ifade etti.

Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi, Aralık ayında 430 bin Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 300 bin 375 Türk lirası) ödeyerek insansız hava aracı filosu oluşturduklarını duyurmuştu. Bu araçların bazıları köpekbalıklarını tespit etmek için kullanılıyor.

iha , cankuran
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