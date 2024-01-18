İnternet fenomeninin ''ölüm/kalım'' savaşı yalan çıktı! Yalan videolarla milyoner oldu

Sosyal medyada ürettiği video içeriklerle bir anda sosyal medya fenomenine dönüşüp milyoner olan Zack Fairhurst (Maddzak), okyanusta yaşama maceraları üzerinde çektiği videoların yalan olduğu ortaya çıktı.

İçerik üreticisi olarak bilinen Zack Fairhurst (Maddzak), okyanusta yaşama maceraları üzerinde çektiği videolarla neredeyse bütün sosyal medya camiasını kandırdı. İzlenen videolarıyla milyonlarca takipçi kazanan içerik üreticisinin uyguladığı yöntem sosyal medyanın geldiği noktayı şaşırtıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Yardım çağrılarında bulunan Zack Fairhurst'a yardım edebilmek için birçok insan her yerde onu paylaşmaya ve takip etmeye başladı. Zack bir süre sonra "Zamanım azalıyor en iyisi beni takip edin" diyerek videoyu kapattı.

Tam 24 saat içerisinde 400 binden fazla kişi sosyal medyada Zack'i takip etmeye başldı. Bir süre sonra Zack denizin ortasında canlı yayınlar açmaya başladı ve, "Eğer 100 bin beğeni alırsam ışıkları gördüğüm yere yüzmeyi deneyebilirim" dediği videolar çekti.

Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekerken, takipçiler de gelmeyi sürdürdü. Bazı kullanıcılar denizde telefonunu nasıl kullandığını veya şarjının nasıl bitmediğini ya da neden polisi aramadığı üzerine mantıklı sorular sorsa da insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam etti.

Zack Fairhurst okyanusta yaşadığını iddia ettiği videoları tam 5 ay boyunca devam ettirdi. Milyonlarca dolar kazanmaya başlayan Zack, 5 milyondan fazla da takipçiye sahip. Zack Fairhurst ayrıca sattığı ürünler yanı sıra diğer marka onayları ve anlaşmalarını da piyasaya sürdü.

Zack Fairhurst'ün çektiği videolar sosyal medyanın günümüzdeki halini gözler önüne seren basit örneği, insanlar videoların gerçek olmadığını bildikleri halde izlemeyi ve takip etmeyi tercih edebiliyor.