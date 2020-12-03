Interpol'den Covid-19 aşısı için kritik uyarısı

Uluslararası polis iş birliği Interpol, 194 üye ülkeye ve vatandaşlara corona virüs aşıları hakkında uyarılarda bulundu. Yayınlanan küresel açıklamaya göre, corona virüs aşılarına hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak organize suç gruplarından kaynaklanan tehditler gerçekleşebileceği belirtildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana fırsatçı ve yağmacı grupların tehdidinde olduğunu belirten Interpol, corona virüs aşılarının tahrif edilmesi, çalınması ya da yasa dışı reklamlar aracılığıyla virüsten korkan grubun kandırılması gibi suçlara karşı dikkatli olunmasını şiddetle uyardığının altını çizdi.

‘KOORDİNASYON HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR’

Bugüne kadar birçok suç çetesinin sahte corona virüs aşısı sattığının tespit edildiğini belirten Interpol yaptığı açıklamada, “Kolluk kuvvetleri ve sağlık kurumları arasındaki koordinasyon ihtiyacı, bireylerin güvenliğinin ve toplulukların refahının korunmasını sağlamak için de hayati bir rol oynayacaktır” ifadelerine yer verdi.

‘Aşılar organize suçun başlıca hedefi’ başlığıyla yayınlanan uyarı yazısında Interpol, “Hükümetler vatandaşlarına aşıyı uygulamaya hazırlanırken, suç örgütleri tedarik zincirlerine sızmayı veya aşının iletiminde kesintiye uğratmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

“KOLLUK KUVVETLERİ HAZIRLIKLI OLMALIDIR”

Interpol Genel Sekreteri Juergen Stock yaptığı açıklamada, “Suç şebekeleri aynı zamanda sahte web siteleri ve yanlış tedaviler yoluyla halkı kandırmaya çalışacak, bu insanların sağlıklarını önemli ölçüde etkileyebilir” ifadelerini kullandı. Stock, "Kolluk kuvvetlerinin corona virüs aşısı ile bağlantılı her türlü suç faaliyetine yönelik saldırıya olabildiğince hazırlıklı olması önemlidir, bu nedenle Interpol olarak bu küresel uyarıyı yayınladık" dedi.