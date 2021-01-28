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  3. 28 Ocak 2021 19:59

Irak Başbakanı açıkladı! DEAŞ’ın sözde valisi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak Başbakanı açıkladı! DEAŞ’ın sözde valisi öldürüldü
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Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti. 

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

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