Irak Başbakanı açıkladı! DEAŞ’ın sözde valisi öldürüldü

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Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.
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