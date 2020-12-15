Irak hükümetinde kabineye Türkmen Bakan

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Mecliste gerçekleştirilen oylamada Mahmut'un Devlet Bakanlığına seçildiği belirtildi.

Oylamanın ardından Mahmut, Mecliste yemin ederek görevine başladı.

1961 doğumlu Türkmen kadın bakan, daha önce Planlama Bakanlığında Genel Müdürlük gibi bazı üst düzey bürokratik görevlerde bulunmuştu.

Daha önce bu bakanlığa eski Türkmen Milletvekili Hasan Özmen Bayatlı aday gösterilmişti. Ancak Bayatlı, Mecliste oylama yapılamadan 5 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.