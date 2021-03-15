  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Irak resmi haber ajansına göre, Irak'ta bulunan Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat’ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet roket atıldı.

Roketler, üssün dışına isabet etti. Can kaybı ya da maddi zarar meydana gelmeyen saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü’nü Irak ordusuna teslim etmişti. Üste ABD’li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Etiketler ırak abd abd üssü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte 2021'de final yapacak diziler
Risk haritası değişiyor! Artık ilçelerin de rengi olacak
Amine Gülşe Özil'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Reytinglere Teşkilat damgası!
Yol kenarında vahşet! Genç kadının yanmış cesedi bulundu
Şener Şen’in doğduğu ev korku saçıyor
Erdoğan açıkladı: ''Mevcut uygulamalara aynen devam''
Tarikatların hedefi olan Prof. Öztürk ülkeyi terk etti
Merakla bekleniyordu! Volkswagen Golf Türkiye fiyatı belli oldu
Ercüment Ovalı: ''Bakanlıktan 3 aydır izin bekliyoruz''