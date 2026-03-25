  1. Anasayfa
  2. Dünya
  Irak'ta askeri noktalara peş peşe saldırılar: 7 ölü, 13 yaralı

Irak'ta askeri noktalara peş peşe saldırılar: 7 ölü, 13 yaralı

Güncelleme:

Irak Savunma Bakanlığı, iki askeri noktaya sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 7 askerin hayatını kaybettiğini, 13 askerin de yaralandığını bildirdi.

Irak’ta askeri noktalara saldırı düzenlendi. Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 09.00 sıralarında Habbaniye Askeri Dispanseri ile Habbaniye Mevki Amirliği’ne bağlı birime düzenlenen hava saldırısında 7 asker hayatını kaybederken, 13 asker yaralandı. Açıklamada, saldırının görev başında bulunan askerleri hedef aldığı belirtilirken, arama-kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Saldırının askeri sağlık tesislerini hedef almasının "uluslararası hukuk ve insani değerlerin açık bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, tıbbi tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, gerekli tüm yasal adımların atılacağını duyurdu. Ayrıca bu tür saldırıların güvenlik güçlerinin görevini yerine getirme kararlılığını zayıflatmayacağı, aksine daha da güçlendireceği ifade edildi.

İHA

Etiketler ırak hava saldırısı
