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Irak'ta askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın Salahaddin kentinde Beled Askeri Hava Üssü’ne 2 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beled Askeri Hava Üssü’nün dış cephesine 2 adet roket isabet ettiği belirtilirken, olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Askeri üsse, 15 Mart'ta da roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Üste ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

Etiketler abd ırak
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