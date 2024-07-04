  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Irak’ta İsveç vatandaşı 3 kişiye idam cezası

Irak’ta İsveç vatandaşı 3 kişiye idam cezası

Irak’ta İsveç vatandaşı 3 kişiye idam cezası
Güncelleme:

İsveç, 3 vatandaşının Irak’ta silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta silahlı saldırı olayına karışmakla suçlanan 3 İsveç vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin geçtiğimiz ay diğer 2 kişinin ise cezasının bugün belirlendiği ifade edildi.

"İNFAZ EDİLMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başka bir İsveç vatandaşının daha uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan idam cezasına çarptırılabileceği ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığı belirtilen açıklamada, “İdam cezalarına ilişkin aldığımız bilgiler son derece ciddi. Cezaların infaz edilmemesi için çalışıyoruz" denildi.

İdam cezası bulunmayan İsveç, suçlulara idam cezası verilmesine karşı çıkıyor.

Haziran ayında İsveç basınında yer alan bir haberde, söz konusu şahısların ocak ayında Irak’ta başka bir İsveç vatandaşının vurulduğu silahlı saldırı olayına karıştığı bildirilmişti.

Etiketler idam İsveç idam cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler Engellilere vergi muafiyetli araç dönemi sona mı eriyor ? Engellilere vergi muafiyetli araç dönemi sona mı eriyor ? Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı Dilber'i pavyonda bırakan Hazar Ergüçlü bikini sezonunu açtı Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi? Kök maaşı düşük olan emeklilere ek zam gelecek mi? Rusya, Erdoğan'ın teklifini reddetti: İmkansız Rusya, Erdoğan'ın teklifini reddetti: İmkansız Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler Bodrum'da iğrenç olay: Kızının arkadaşını istismar eden kaptan tutuklandı Bodrum'da iğrenç olay: Kızının arkadaşını istismar eden kaptan tutuklandı Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a neden geri döndüğünü açıkladı
Adanalı Wolverine ünlü aktöre benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor Adanalı Wolverine ünlü aktöre benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız