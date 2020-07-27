SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 630 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 27 Temmuz 2020 19:18

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybetti

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte koronavirüsten 96 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 458'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 553 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 112 bin 585'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 77 bin 144'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Bağdat'taki bir devlet hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Iraklı komedyen ve oyuncu Halef Daydan da hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

 
67 yaşındaki Daydan'da 13 gün önce virüs tespit edildiği, son 3 gündür durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ırak , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM