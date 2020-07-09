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  3. 09 Temmuz 2020 21:06

Irak'ta mayın patlaması: 1 asker yaralı

Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen mayın patlaması sonucunda yaralanan 1 Irak askeri, bir bacağını kaybetti.

Irak'ta mayın patlaması: 1 asker yaralı
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Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen mayın patlamasında 1 Irak askeri yaralandı.
Irak'ın Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan Duhok kentine bağlı Batufa ilçesinde konuşlanan Irak Sınır Muhafızlarına bağlı 1. Tugay'da görevli 1 asker mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Patlama sonucu bir bacağını kaybeden asker tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlayan mayının Saddam rejimi döneminden kaldığını açıkladı.

Öte yandan Irak askerleri geçen hafta sınır bölgelerinde bulunan Batufa ve Degar'da 5 bölgede konuşlanmıştı.

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