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Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ta toplu mezar bulundu

Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından infaz edildiği tahmin edilen 20 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu.

Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde bir köyün yakınlarındaki kırsal bölgede, polis gücünün devriye gezdiği sırada toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Ekrem, mezarda 20 kişinin cesedinin yer aldığını, cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün henüz bilinmediğini aktaran Ekrem, bazı cesetlerde darp ve kurşun izlerinin bulunduğunu ve olayın terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığı şüphesi uyandırdığını dile getirdi.

Ekrem, kimlik tespitleriyle ilgili incelemelerin yapılmaya başlandığını sözlerine ekledi.

Etiketler ırak toplu mezar deaş
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