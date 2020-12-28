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  3. 28 Aralık 2020 21:30

Irak'ta yakıt dolu tankerle saldırı: 6 ölü

Irak'ın Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle düzenlenen saldırı nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta yakıt dolu tankerle saldırı: 6 ölü
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala şehrinde yakıt dolu tankerle saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 sivilin ve tanker sürücüsünü hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan patlamanın gerçekleştiği yolda içinde sivillerin de bulunduğu 3 aracın yandığı bildirildi. Irak güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade ederken; saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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