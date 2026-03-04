İran, bir ABD Büyükelçiliği'ni daha İHA'larla vurdu!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin Dubai Konsolosluğu'na düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla sarsıldı. Tahran-Washington hattındaki şiddetli çatışmaların gölgesinde gerçekleşen saldırı sonrası konsoloslukta yangın çıktı. Dubai Medya Ofisi, acil müdahale ekiplerinin duruma el koyduğunu ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Orta Doğu’da İran ve ABD-İsrail güçleri arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken, misilleme dalgası Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı. Dubai Medya Ofisi, ABD’nin Dubai Konsolosluğu’na yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini resmen doğruladı.

Saldırının ardından konsolosluk binasında yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve acil müdahale ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dubai yetkilileri, patlama ve ardından çıkan yangına rağmen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Tahran yönetiminin son dönemdeki misilleme tehditleri ve bölgedeki askeri hareketlilik, BAE gibi çevre ülkelerde güvenlik alarmının en üst seviyeye çıkarılmasına neden olmuştu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acil müdahale ekipleri derhal olay yerine geldi. Yetkililer, ABD'nin Dubai Konsolosluğu'nda İHA saldırısı nedeniyle meydana çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi."

Saldırının hangi grup veya yapı tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir üstlenme gelmezken, bölgedeki diplomatik misyonlar için güvenlik önlemleri bir kez daha sıkılaştırıldı.

