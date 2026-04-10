İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çok özel mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilim ve sıcak çatışma atmosferinde Türkiye'nin sergilediği duruşa yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, hem Türk hükümetinin hem de Türk halkının desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve yaşanan askeri hareketlilik sürecinde Türkiye'nin takındığı tavrı öven bir açıklama yayımladı. Pezeşkiyan, Türkiye'nin bölgedeki barışçıl ve destekleyici rolüne dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin ABD-İran savaşındaki tutumuna ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, “Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı. DHA