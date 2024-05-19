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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı

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İran medyası, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin acil iniş yaptığını bildirdi.

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Reisi’yi taşıyan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati’nin de bulunduğu ifade edildi.

İran medyası, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin acil iniş yaptığını bildirdi.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz’e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA/DHA

Etiketler İran ibrahim reisi helikopter
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