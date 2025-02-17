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İran Cumhurbaşkanı'na Türkçe şiir okutmadılar

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ünlü şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin şiirinden dizeler okuduğu sırada Türkçe şiir okuduğu gerekçesiyle yetkililer tarafından uyarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış programına katıldı. Programda konuşma yapması istenen Pezeşkiyan, kürsüye çıkarak etkinliğe konuşma yapmak için değil, sadece katılmak için geldiğini belirtti.

Salondaki bazı katılımcıların şiir okumasını talep etmesi üzerine Pezeşkiyan, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'den iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasını istemediğini söyledi. "Sorun değil, Şehriyar'dan birkaç satır okurum ama burada bakanlar ve milletvekilleri de var, onlara ayıp olmasın" ifadesini kullanan Pezeşkiyan, Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesinde yazdığı "Heyder Baba'ya Selam" adlı şiirinden dizeler okumaya başladı.

Müdahale edildi

Pezeşkiyan, "Heyder Baba, igit emek itirmez, Ömür geçer efsus bere bitirmez, Nâmerd olan ömrü başa yetirmez, biz de vallah unutmarık sizleri, Görenmesek helâl edin bizleri" dizelerini okuduğu sırada kendisine iletilen bir kağıtla uyarıldı. Uyarının ardından Pezeşkiyan gülerek, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan bir şey olmaz" dedi. Pezeşkiyan'ın sözlerine salondaki katılımcılar alkışlarla destek verdi.

İHA

Etiketler İran iran cumhurbaşkanı Türkçe şiir Tebriz Kültür Haftası Behçet Tebrizi Behçet Tebrizi şiiri
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