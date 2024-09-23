İran Devrim Muhafızları iletişim cihazlarını yasakladı

İran Devrim Muhafızları, Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatıldığı saldırılar sonrası ordu içinde her türlü iletişim cihazını yasaklama kararı aldı.

İran Devrim Muhafızları, Hizbullah'a yönelik siber saldırının ardından ordu içinde irtibat kurmak için kullanılan iletişim cihazlarını yasaklama kararı aldı.

İki İranlı üst düzey yetkilinin Reuters'a aktardığına göre, İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan binlerce çağrı cihazı ve telsizin geçen hafta düzenlenen ölümcül saldırılarda patlatılmasının ardından tüm mensuplarına her türlü iletişim cihazını kullanmayı bırakma talimatı verdi.

TÜM CİHAZLAR DENETLENİYOR

Güvenlik görevlilerinden biri, ordunun sadece iletişim ekipmanlarını değil, tüm cihazları denetlemek için büyük ölçekli bir operasyon yürüttüğünü aktardı. Bu cihazların çoğunun ya ev yapımı olduğu ya da Çin ve Rusya'dan ithal edildiği belirtildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE KAPSAMLI SORUŞTURMA

Reuters'a konuşan yetkili, İran'ın, İsrail ajanlarının içlerine sızmasından endişe duyduğunu ve Devrim Muhafızları'nın orta ve üst düzey üyelerini hedef alan kapsamlı bir personel soruşturmasının halihazırda başladığını söyledi.

Hem İran'daki hem de yurtdışındaki banka hesaplarının incelenmesi, ayrıca seyahat geçmişlerinin ve ailelerinin incelenmesinin de soruşturmaya dahil olduğu belirtildi.

ORDU NASIL İLETİŞİM KURACAK?

Güvenlik görevlisi, 190 bin personelden oluşan Devrim Muhafızları'nın nasıl iletişim kurduğuna dair ayrıntıları vermeyi reddederek, "Şimdilik mesajlaşma sistemlerinde uçtan uca şifreleme kullanıyoruz." dedi.

Ordu yetkilileri teknik değerlendirmeler için Hizbullah'a ulaştı ve patlamış cihazların birkaç örneği İranlı uzmanlar tarafından incelenmek üzere Tahran'a gönderildi.

Reuters