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İran Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hassan Sayad Khodayari İran’ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Albay Hasan Sayad Khodayari, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, suikastın motosikletli iki saldırgan tarafından işlendiği açıklanırken, Albay Khodayari'nin aracının içerisindeyken açılan ateş sonucu 5 kurşundan birinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İranlı Albay Khodayari, Suriye iç savaşında “Türbe Koruyucusu” unvanıyla görev yapıyordu.

Etiketler İran Devrim Muhafızları komutanı İran Devrim Muhafızları iran suikast
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