İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey ismi öldürüldü

ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İsrail ve ABD, İran'ın üst düzey isimlerinden birini daha hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini'nin sabah erken saatlerinde ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısında öldüğü açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) en kilit isimlerinden biri olan Sözcü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini'nin 20 Mart sabahı erken saatlerde gerçekleştirilen ABD ve İsrail hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

DMO tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Naeini’nin sabah erken saatlerde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesi dolayısıyla dini lidere, ailesine ve DMO mensuplarına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Naeini’nin İslam Devrimi sürecinde 40 yılı aşkın süre görev yaptığı, İran-Irak Savaşı döneminde aktif rol aldığı, "Gerçek Vaad 2, 3 ve 4" operasyonlarında yer aldığı ve "yumuşak savaş" alanındaki yaklaşımlarının kurum içinde yol gösterici olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Mücadeleyi sürdüreceğiz. DMO’nun faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacak ve kurumun etkisinin zayıflamasına izin vermeyeceğiz" denildi.

