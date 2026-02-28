  1. Anasayfa
  İran dini lideri Hamaney'in sarayındaki hasarın uydu görüntüleri yayınlandı

Güncelleme:

Orta Doğu'da sabah saatlerinde başlayan "Kükreyen Aslan" operasyonunun en çarpıcı ve dünyayı sarsan görüntüsü ABD basınından geldi. New York Times, İran’ın kalbi Tahran’da, dini lider Hamaney’in vurulan resmi ikametgahı ve yerleşkesinden ilk uydu fotoğraflarını yayımladı. Görüntülerde yerleşkenin ağır hasar aldığı açıkça görülürken, "Hamaney nerede?" sorusu dünya gündemine bomba gibi düştü.

 

İran’ın dini ve siyasi otoritesinin merkezi olan, Ayetullah Ali Hamaney’e ait Tahran’daki yerleşkenin doğrudan hedef alındığı ve ağır hasar gördüğü öne sürülmüştü.

Bu iddia doğru çıktı. ABD merkezli yayın organı New York Times, Orta Doğu’daki savaşın seyrini değiştirecek bir iddiayı uydu fotoğraflarıyla destekleyerek yayımladı.

NYT’nin haberine göre; coğrafi konumu doğrulanmış dört ayrı video ve yüksek çözünürlüklü uydu çekimleri analiz edildi.

İncelemeler sonucunda, Hamaney’in resmi ikametgahı olarak bilinen kompleksteki birden fazla binanın saldırı sırasında yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Haberde, "Tahran’daki ana saldırı noktası tam olarak bu yerleşkenin içini işaret ediyor" denildi.

Saldırının ardından en çok merak edilen konu ise İran Dini Lideri’nin sağlık durumu oldu. Haberde, Hamaney’in saldırı anında kompleks içinde olup olmadığının veya şu an nerede bulunduğunun bilinmediği ifade edildi.

 

İHA

