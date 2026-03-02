İran dünyanın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu!

Orta Doğu’daki askeri hareketlilik, enerji koridorlarını hedef alan yeni bir boyut kazandı. ABD ve İsrail’in İran operasyonlarına karşılık olarak Tahran yönetimi, küresel petrol arzının kalbi sayılan Suudi Arabistan’daki Ras Tanura bölgesini hedef aldı. Dünyanın en büyük petrol tesislerinden birine düzenlenen İHA saldırısı, enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.

ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarının ardından Tahran’dan beklenen "misilleme" hamlesi, küresel ekonomiyi sarsacak bir noktadan geldi. İran, Suudi Arabistan’ın doğu eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük petrol ihracat tesislerinden biri olan Ras Tanura rafinerisine İHA saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından tesisin güvenlik protokolleri gereği kapatıldığı bildirildi. Suudi yetkililer, İHA’ların isabet etmesi sonucu tesiste küçük çaplı bir yangın çıktığını ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu. Her ne kadar büyük bir yapısal hasar rapor edilmese de, tesisin operasyonlarına ara vermesi küresel petrol arzı için "alarm" zillerini çaldırdı.

Petrol Fiyatlarında "Savaş" Hareketliliği

Ras Tanura, günlük milyonlarca varil ham petrol işleme ve yükleme kapasitesiyle dünya enerji piyasası için kritik bir öneme sahip. Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında sert yükselişler gözlemlenirken, analistler saldırıların devam etmesi durumunda 110-120 dolar bandının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Bu saldırı, İran’ın sadece kendisine saldıranları değil, müttefik görülen bölge ülkelerinin enerji altyapısını da hedef alabileceğini gösterdi. Suudi Arabistan ve ABD savunma sistemlerinin İHA'ları neden engelleyemediği ise askeri uzmanlar arasında tartışma konusu oldu.

DHA