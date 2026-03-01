İran, Güney Kıbrıs'ta İngiliz üslerini hedef aldı
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerini hedef aldığını bildirdi.
ABD ve İsrail ordusu ile İran arasında çatışmalar devam ederken İran güçlerinin Güney Kıbrıs'a iki füze fırlattığı iddia edildi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yönüne iki füze fırlattığını açıkladı. Healey, füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının netleşmediğini kaydetti.
DHA
