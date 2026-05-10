  İran, günler sonra ABD'nin teklifine yanıt verdi

İran, ABD tarafından sunulan savaşı sonlandırma teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla iletti.

İran yönetimi, ABD'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik sunduğu 14 maddelik teklife resmi cevabını Pakistan aracılığıyla ulaştırdı. 

İran cevabına ilişkin detay vermeyen İran basını, "Önerilen plana göre, müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirme konusuna odaklanacak" dedi.

Trump: "İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz" 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. İran'ın ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik teklifine yakında yanıt vermesini beklediklerini aktaran Trump, "Sanırım bu gece onlardan bir yanıt alacağız" demişti.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmeyi amaçlayan "Özgürük Projesi" operasyonunu daha kapsamlı olarak yeniden başlatabileceklerini belirterek, "Bir anlaşma imzalanıp süreç tamamlanmazsa farklı bir yol izleyeceğiz. Bence Özgürlük Projesi iyi bir proje, ama bunu başarmanın başka yolları da var. İşler yolunda gitmezse Özgürlük Projesi'ne geri dönebiliriz, ama bu durumda ‘Özgürlük Projesi Artı' olur. Yani Özgürlük Projesi'ne başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur" ifadelerini kullanmıştı. 

 

İHA

