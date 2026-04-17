İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açtı! Trump ''ablukaya devam'' dedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişine tamamen izin verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise ''İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek'' açıklamasını yaptı.

Küresel enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nda geçici bir serbestlik dönemi başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’da sağlanan ateşkes mutabakatına paralel olarak, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçişlerin belirli bir düzen çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti. Arakçi, "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın açılması için Lübnan'ın da ateşkesin bir parçası olması gerektiğini savunuyordu.

Trump: Teşekkür ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, Arakçi'nin Hürmüz Boğazı kararına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, “İran az önce Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve tam geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

"İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ve İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgenin ticari trafiğe hazır olduğunu belirten Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının ise nihai anlaşma sağlanana kadar azalmayacağını bildirdi. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı ticarete ve tam geçişe tamamen açık ve hazırdır. Ancak İran ile anlaşmamız yüzde 100 tamamlanana kadar, deniz ablukası sadece İran'ı kapsayacak şekilde tüm gücü ve etkisiyle devam edecektir. Maddelerin çoğu zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerleyecektir.”

ABD-İran savaşı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a ülkenin askeri ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılarına başlamış ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Tahran yönetimi, İran'da en az 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara küresel petrol ve doğal gazın yaklaşık 5'te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak karşılık vermişti. İran'ın bu kararı da enerji fiyatlarının fırlamasına ve dünya çapında ticaretin aksamasına neden olmuştu. ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmıştı.