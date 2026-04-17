  İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açtı! Trump ''ablukaya devam'' dedi

İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açtı! Trump ''ablukaya devam'' dedi

İran, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açtı! Trump ''ablukaya devam'' dedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes süreci kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan tüm ticari gemilerin geçişine tamamen izin verildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise ''İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek'' açıklamasını yaptı.

Küresel enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nda geçici bir serbestlik dönemi başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’da sağlanan ateşkes mutabakatına paralel olarak, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların esnetildiğini bildirdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçişlerin belirli bir düzen çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti. Arakçi, "Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir." ifadelerini kullandı. 

İran tarafı Hürmüz Boğazı'nın açılması için Lübnan'ın da ateşkesin bir parçası olması gerektiğini savunuyordu.

Trump: Teşekkür ederiz

ABD Başkanı Donald Trump, Arakçi'nin Hürmüz Boğazı kararına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, “İran az önce Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve tam geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

"İran ile anlaşma tamamlanana kadar abluka sürecek"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ve İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bölgenin ticari trafiğe hazır olduğunu belirten Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının ise nihai anlaşma sağlanana kadar azalmayacağını bildirdi. Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı ticarete ve tam geçişe tamamen açık ve hazırdır. Ancak İran ile anlaşmamız yüzde 100 tamamlanana kadar, deniz ablukası sadece İran'ı kapsayacak şekilde tüm gücü ve etkisiyle devam edecektir. Maddelerin çoğu zaten müzakere edildiği için bu süreç çok hızlı ilerleyecektir.”

İsrail ve Lübnan'dan ateşkes anlaşmasıİsrail ve Lübnan'dan ateşkes anlaşmasıDünya

ABD-İran savaşı

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a ülkenin askeri ve nükleer altyapısını hedef alan saldırılarına başlamış ve bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Tahran yönetimi, İran'da en az 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılara küresel petrol ve doğal gazın yaklaşık 5'te birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak karşılık vermişti. İran'ın bu kararı da enerji fiyatlarının fırlamasına ve dünya çapında ticaretin aksamasına neden olmuştu. ABD ve İran, 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla 2 haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmıştı.

Piyasalarda Hürmüz fırtınası: Petrol çakıldı, altın ve borsa coştuPiyasalarda Hürmüz fırtınası: Petrol çakıldı, altın ve borsa coştuGüncel

 

Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 15 banka belli oldu
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor!
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti
Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları
Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları
Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu
Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu
Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia!
Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia!
Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası
Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası
Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Popstar yıldızı ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Bir okulda daha saldırı girişimi! Eli bıçaklı veli son anda engellendi! Bir okulda daha saldırı girişimi! Eli bıçaklı veli son anda engellendi! Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu Konut fiyatlarında yeni rekor! En pahalı ve en ucuz konutların bulunduğu illerimiz belli oldu Veliler yıkılmasını istemişti: Katliamın yaşandığı okul için karar verildi Veliler yıkılmasını istemişti: Katliamın yaşandığı okul için karar verildi Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! Tarikat lideri Müslim Gündüz Türkiye'yi yasa boğan kanlı okul saldırılarında suçluyu buldu! AK Partili Süleyman Soylu: Gülistan Doku için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptım'' AK Partili Süleyman Soylu: Gülistan Doku için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptım'' Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı Okul saldırısı sonrası Emniyet'te deprem: Bir polis açığa alındı Havada kabus! Ormanlık alana düşen helikopterde 8 kişi hayatını kaybetti Havada kabus! Ormanlık alana düşen helikopterde 8 kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Kahramanmaraş canisinin babası hakkında dikkat çeken ayrıntı Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı! Doktor hatası yüzünden hayatı kabusa dönen güzel oyuncu hastaneden çıkamıyor... Ağlayarak paylaştı!
Okul saldırısından kurtulan öğrencinin anlattıkları dehşete düşürdü Okul saldırısından kurtulan öğrencinin anlattıkları dehşete düşürdü Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! Yeşil sahalara bomba düştü: Kolu kırılan Osimhen'in asıl sakatlığı ile ilgili olay iddia! Kanlı saldırı sonrası ağlama videosu olay olan hemşire hakkında inceleme başlatıldı Kanlı saldırı sonrası ağlama videosu olay olan hemşire hakkında inceleme başlatıldı Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanıktan tecavüz iddiası Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Resmen yürürlüğe girdi: İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar ve fiyatları Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Dizi aşkı gerçek oldu: Ekranların sevilen dizisinin ikilisi aşk yaşıyor! Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Super Woman'a dönüşmüştü... Ünlü ismin okul saldırıları açıklaması büyük tepki çekti Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! Hava durumunda hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar aniden düşüyor, toz taşınımı ve sağanak geliyor! İslam Memiş’ten altın, gümüş, Dolar, Bitcoin, borsa, konut ve petrol için olay olacak tahminler İslam Memiş’ten altın, gümüş, Dolar, Bitcoin, borsa, konut ve petrol için olay olacak tahminler AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın'' AK Partili Şamil Tayyar eğitimcileri tehdit etti: ''Bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın''