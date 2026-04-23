  İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için tek şartını açıkladı

ABD ile İran arasındaki ateşkes devam ederken Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açılmadı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin diplomasiye yaklaşımına değinerek, ülkesinin diyalog ve anlaşmayı her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Taahhütlerin ihlal edilmesinin, uygulanan ablukanın ve yöneltilen tehditlerin gerçek müzakerelerin önündeki ana engeller olduğunu savunan Pezeşkiyan, “Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor” ifadelerini kullandı.

Kalibaf: Abluka sürerken Hürmüz Boğazı'nın açılması mümkün değil

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın durumuna, uygulanan deniz ablukasına ve ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tam kapsamlı bir ateşkesin, ancak deniz ablukasıyla ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği takdirde bir anlam ifade edeceğini belirten Kalibaf, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de dikkati çekerek bu ülkenin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durması gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması yönündeki uluslararası taleplere ve baskılara yanıt veren Kalibaf, ateşkesin açıkça ihlal edildiği bir ortamda boğazın açılmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. Kalibaf, “Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı
Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası
Başörtülü paylaşımıyla tepki çeken Murat Övüç'e hapis cezası
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranırken öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anıtkabir'de 23 Nisan... Bakan Tekin, öğrencilerle gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı Anıtkabir'de 23 Nisan... Bakan Tekin, öğrencilerle gitti, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da katılmadı 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! 70'ine merdiven dayayan Yeşilçam'ın Afroditi'nden sürpriz hamle: Evleniyor! 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor Erken emeklilik de, emekli olup çalışma dönemi de bitiyor 17 yıllık bir kayıp dosyasında daha Tuncay Sonel şüphesi! 17 yıllık bir kayıp dosyasında daha Tuncay Sonel şüphesi! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti! 2 TL 33 kuruşluk indirim pompaya tam yansıdı! Akaryakıtta tabelalar bir kez daha değişti! 2 TL 33 kuruşluk indirim pompaya tam yansıdı! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler Bebek müjdesinin ardından tek celsede boşanan güzel oyuncudan olay ifadeler Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı Sokak ortasında kız kaçırma cinayeti: 1 ölü, 2 yaralı
Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! Kayıp genci arama çalışmalarında başka bir ceset bulundu! 18 yıllık sır cinayeti kan örneği üzerinden yapılan DNA incelemesi çözdü! 18 yıllık sır cinayeti kan örneği üzerinden yapılan DNA incelemesi çözdü! Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti... KGM son noktayı koydu: Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? KGM son noktayı koydu: Ankara Çevre Yolu ücretli mi oluyor? Evinin önünde duran marşına bile basmadığı aracına kilometrelerce uzaktan trafik cezası geldi Evinin önünde duran marşına bile basmadığı aracına kilometrelerce uzaktan trafik cezası geldi İran Hürmüz Boğazı'nda gemilere el koyduğu operasyonun görüntülerini paylaştı! İran Hürmüz Boğazı'nda gemilere el koyduğu operasyonun görüntülerini paylaştı! Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' Ekranların güzel ismi kansere yakalandı: ''Bu yeni bir ben'e giden yolun başlangıcı'' Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti Hobi bahçesi düzenlemesi öncesi yıkımı krizi! Vatandaş ''mahkeme kararı tanınmıyor'' diye isyan etti