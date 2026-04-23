İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için tek şartını açıkladı

ABD ile İran arasındaki ateşkes devam ederken Hürmüz Boğazı gemi trafiğine açılmadı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin diplomasiye yaklaşımına değinerek, ülkesinin diyalog ve anlaşmayı her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Taahhütlerin ihlal edilmesinin, uygulanan ablukanın ve yöneltilen tehditlerin gerçek müzakerelerin önündeki ana engeller olduğunu savunan Pezeşkiyan, “Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor” ifadelerini kullandı.

Kalibaf: Abluka sürerken Hürmüz Boğazı'nın açılması mümkün değil

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın durumuna, uygulanan deniz ablukasına ve ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tam kapsamlı bir ateşkesin, ancak deniz ablukasıyla ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği takdirde bir anlam ifade edeceğini belirten Kalibaf, İsrail'in bölgedeki eylemlerine de dikkati çekerek bu ülkenin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durması gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması yönündeki uluslararası taleplere ve baskılara yanıt veren Kalibaf, ateşkesin açıkça ihlal edildiği bir ortamda boğazın açılmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. Kalibaf, “Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarının kabul edilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

