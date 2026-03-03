İran, İsrail'i bir kez daha kalbinden vurdu: Tel Aviv alev alev!

İran'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği hava saldırısında en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran, İsrail’in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrailli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırılarda 12 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, birçok ambulans ve acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi. Yetkililer, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.



Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bölgedeki bazı konut ve araçlarda meydana gelen hasara ilişkin görüntüler yer aldı.

İHA