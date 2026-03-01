İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran devlet medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.
İran devlet medyası ABD-İsrail saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü açıkladı. Hamaney'in öldüğü haberinin ardından İran'da 40 gün yas ilan edildi.
Kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.
DHA
