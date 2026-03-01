İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İran devlet medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kızı, damadı, torunu ve gelini de hayatını kaybetti

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DHA