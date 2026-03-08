İran ve İsrail birbirlerinin petrol rafinerilerini vurdu

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim, askeri hedeflerden stratejik enerji altyapılarına kaydı. Başkent Tahran’daki petrol rafinerisinde yaşanan şiddetli patlamalar, bölgedeki savaşın seyrini değiştirecek bir aşamaya gelindiğini gösteriyor.

İran yerel basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği iddia edilen hava saldırılarında Tahran Petrol Rafinerisi doğrudan hedef alındı. Gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan patlamaların ardından rafineri bölgesinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Henüz resmi makamlardan can kaybı veya yaralanmaya dair bir açıklama gelmezken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

DMO'dan "Hayberşekan" ile Sert Yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), saldırıya yanıtın çok kısa süre içerisinde verildiğini duyurdu. DMO tarafından yapılan resmi açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına karşılık olarak, İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi'ne Hayberşekan füzeleriyle misilleme saldırısı gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Enerji Krizi Tedirginliği

Dünya petrol piyasalarında gözler bu iki rafineriye çevrilmiş durumda. Stratejik öneme sahip Hayfa ve Tahran rafinerilerinin hedef alınması, sadece bölgedeki askeri tansiyonu değil, aynı zamanda küresel enerji arzı konusundaki endişeleri de tetikledi. Uzmanlar, saldırıların tırmanması durumunda bölgedeki enerji koridorlarının ciddi risk altına gireceği konusunda uyarıyor.

Savaşın Yeni Boyutu: Enerji Altyapısı

Daha önce askeri üsler ve lojistik merkezler üzerinden yürütülen karşılıklı saldırıların, şimdi ekonomik yıkım yaratabilecek rafinerilere kayması, tarafların "büyük bir bedel ödetme" stratejisi izlediğinin en büyük kanıtı. Gelişmeler dünya başkentleri tarafından yakından takip ediliyor.

İHA