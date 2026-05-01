İran yeni barış teklifini ABD'ye iletti! Trump'tan yanıt gecikmedi

Arap basını, İran’ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifini beğenmedini belirterek, ''Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim'' dedi.

ABD ve İran arasındaki ateşkes devam ederken, savaş henüz sona ermedi. Taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iletişim Pakistan arabuluculuğunda sürüyor. Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD’ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.



İran devlet medyası da söz konusu teklifi doğrulayarak, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye son teklifini ilettiği aktarıldı. Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

ABD basını ise Trump ve ekibinin söz konusu planı değerlendirmeye başladığını aktardı.

Trump'tan yanıt: Anlaşmaya varabilceğimizden emin değilim

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son teklifinden memnun olmadığını belirterek, "Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim" dedi. "İran'ın liderliği çok dağınık" diyen Trump, "İki, üç, hatta belki de dört gruba ayrılmış durumda" açıklamasını yaptı.

İtalya ve İspanya'yı eleştiren Trump, "İtalya'dan da, İspanya'dan da memnun değilim. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyorlar. İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen kişiler pek zeki olamaz" ifadelerini kullandı.

İHA