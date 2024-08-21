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İran yine tehdit etti: ''Beklenmedik olacak, pişman edici olacak''

İran yine tehdit etti: ''Beklenmedik olacak, pişman edici olacak''
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas lideri İsmail Heniyye suikastına ilişkin Tahran'ın İsrail'e vereceği cevabın karadan da olabileceğini, "beklenmedik" ve "pişman edici" olacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın BM Daimi Temsilciliği "İran, İsrail'e tepkisini Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin sonucu belli olana kadar kasıtlı olarak mı erteledi?" sorusunu yanıtladı.

''PİŞMAN ETMELİYİZ''

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın cevabının 2 belirgin sonucu olmalı. Birincisi, saldırganı, 'terör' ve 'İran'ın ulusal egemenliğini ihlal' nedeniyle cezalandırmalı. İkincisi, İran'ın caydırıcılık gücünü güçlendirmeli ve gelecekte herhangi bir saldırıyı önlemek için İsrail'i pişman etmeli." ifadeleri kullanıldı.

İran'ın tepkisinin olası bir ateşkesi olumsuz yönde etkilemekten kaçınmayı da içerdiği belirtilen açıklamada, "Muhtemelen İran'ın cevabı, İsrail'in en az ihtimal vereceği zaman ve koşullarda olacaktır. Belki, kara saldırısını göz ardı ettikleri, gözlerinin gökyüzünde ve radar ekranında olduğu bir sırada veya her ikisinden müteşekkil bir saldırı." ifadelerine yer verildi.

''ZAMAN BİZİM LEHİMİZE''

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, dün yaptığı açıklamada, "Şehit Heniyye'nin intikamının ne zaman ve ne şekilde alınacağını biz belirleyeceğiz ve mutlaka gerçekleşecektir." ifadelerini kullanırken, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini de "Zaman bizim lehimize. Düşman vurulacağı zamanı beklesin." demişti.

 

Etiketler İran iran ordusu İsrail savaş ortadoğu tehdit
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