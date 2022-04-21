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İran'a balistik füze parçaları satan Türk vatandaşı için karar verildi

İran'a balistik füze parçaları satan Türk vatandaşı için karar verildi

İspanya mahkemesi İran'a balistik füzelerde kullanılan teçhizat satarak silah ambargosunu deldiği iddia edilen Türk vatandaşı için karar verdi.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, İran'a füze yapımında kullanılan teçhizat soktuğundan şüphenilen Murat Bukey isimli Türk vatandaşının ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Murat Bukey geçtiğimiz yıl eylül ayında ABD'li yetkililerin talebi üzerin Barselona havalimanında gözaltına alınmıştı.

 Bukey hakkında ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında, Bukey'in 2012 ve 2013 yıllarında ABD'den balistik füzeler için güç kaynağı olarak kullanılabilecek teçhizatı satın aldığı ve bunları İran'a sattığından şüphelenildiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca Bukey'in hakkındaki suçlamaları reddederek yanlış beyanda bulunduğunu belirtti.

Bukey'in avukatları suçlamaların zaman aşımına uğradığını ve davaya konu olan eylemlerin gerçekleştirildiği sırada müvekkillerinin ABD'de değil Türkiye'de olduğu yönünde savunma yaptı.

Bukey'in iadesi İspanya hükümeti tarafından onaylanana kadar gerçekleşmeyecek.

Birleşmiş Milletler tarafından İran'a uygulanan ve füze teknolojileri ve parçalarının ithalatını yasaklayan silah ambargosu 2020 yılında kaldırılmıştı.

Etiketler türk abd iran füze
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