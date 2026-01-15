  1. Anasayfa
İran'a saldırı hazırlığı yapan ABD'nin planı basına sızdı! Trump bu talimatı verdi

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Trump'ın, en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına, İran'a yönelik operasyonun haftalarca veya aylarca sürecek uzun bir çatışmaya yol açmadan rejime ''hızlı ve net bir darbe'' indirmesi talimatını verdiği öne sürüldü.

ABD'li yayın kuruluşu NBC News'in bir ABD'li yetkili, görüşmelere yakın 2 kişi ve Beyaz Saray'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Başkan Donald Trump, ulusal güvenlik ekibine, İran'a gerçekleştirilecek muhtemel askeri müdahalenin "rejime hızlı ve kesin bir darbe indirmesini", haftalarca veya aylarca sürecek uzun bir savaşa yol açmamasını istediğini belirtti. Beyaz Saray'a yakın kaynak, "(Trump) Bir şey yapacaksa bunun kesin ve nihai olmasını istiyor" dedi. Ancak ABD'li yetkili ve görüşmelere yakın 2 kişiye göre Trump'ın danışmanları, şu ana kadar İran rejiminin ABD'nin askeri saldırısı sonucu hızla çökeceğine dair bir garanti veremedi ve ayrıca İran'ın misillemesine karşı Orta Doğu'da yeterli askeri güce sahip olmadıkları endişesini dile getirdi. Bu dinamiklerin Trump'ı en azından başlangıçta İran'a daha sınırlı bir askeri müdahaleyi onaylamaya, ancak gerekirse askeri harekat düzenleme seçeneğini saklı tutmaya yöneltebileceği belirtildi. Durumun hızla geliştiği, çarşamba öğle saatleri itibarıyla henüz herhangi bir karar alınmadığı aktarıldı. Trump'ın İran'daki protestoculara defalarca verdiği, rejimi devirme çabalarında onları desteklemek için ABD'nin askeri müdahalede bulunacağı yönündeki sözlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan ikinci bir yetkili ise Trump'ın salı günü Michigan'dan döndükten sonra Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığında İran hakkında bir toplantıya katıldığını aktardı. Yetkiliye göre Trump, İran'daki tahmini ölüm sayısıyla ilgili bilgilendirildi ve bu konu hakkında daha fazla bilgi istedi. Beyaz Saray'da saatlerce süren görüşmelerde ayrıca, İran'a yönelik bir saldırıda ABD'nin askeri hedeflerinin ne olacağı ve Tahran'ın nasıl misilleme yapabileceği ele alındı.

Kaynaklar ise, "ABD Merkez Komutanlığı, Trump için askeri seçenekler hazırlamıştı, bu seçenekler son günlerde kendisine sunuldu ve şimdi de üzerinde iyileştirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolara destek veren ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara seslenerek, “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” ifadelerini kullanmıştı.

Protestoculara yönelik şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını isteyen Trump, “Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek” demişti.

''Yardım yolda'' mesajı veren Trump, kendi seçim sloganı olan ‘MAGA’ya atıfta bulunarak ‘MIGA’ (Make Iran Great Again / İran'ı Yeniden Büyük Yapın) ifadelerini kullanmıştı.

