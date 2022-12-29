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İran'da 100 kişi idam cezasıyla karşı karşıya

İran'da 100 kişi idam cezasıyla karşı karşıya
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İran'daki Norveç merkezli Iran Human Rights (IHRNGO) sivil toplum kuruluşu, en az 100 protestocunun idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

IHRNGO’dan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 476 kişiden 64’ünün çocuk, 34’ünün kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca, en az 100 protestocu şu anda infaz, ölüm cezası veya hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Çoğu aile sessiz kalması için baskı altında ve gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor” denildi.

IHRNGO Direktörü Mahmood Amiry Moghaddam, ülkede protestocuların ‘değişim’ için mücadele ettiğini belirterek, “Ülke çapındaki protestoların başlamasının üzerinden 100 günden fazla zaman geçmesine, yüzlerce kişinin öldürülmesine, binlerce kişinin gözaltına alınmasına ve protestocuların idam edilmesine rağmen, gerçek değişim ve temel hakların elde edilmesi için halkın ayaklanması sürüyor. İnsanların karşılaştığı zorluk, bu hedefe ulaşmak için ödemeleri gereken bedel” dedi.

EN ÇOK CAN KAYBI SİSTAN VE BELUCİSTAN EYALETİNDE

IHRNGO, hangi eyalette kaç kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin verileri de paylaştı. Paylaşılan verilere göre Sistan ve Belucistan eyaletinde 130, Batı Azerbaycan eyaletinde 53, Kürdistan eyaletinde 53, Tahran’da 52, Mazandaran eyaletinde 38, Gilan eyaletinde 26, Kirmanşah’ta 25, Alborz’da 23, İsfahan’da 14, Fars’ta 11, Zencan, Lorestan, Markazi, Kazvin, Hamevdan’da toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

DHA

Etiketler iran protesto idam cezası
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