İran'da 335 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19'dan son 24 saatte 335 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 814 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 32 bin 320'ye, vaka sayısının da 562 bin 705'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 952'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının ise 450 bin 891'e ulaştığını kaydetti.

Lari, bugüne kadar ülkede 4 milyon 689 bin 118 kişiye test yapıldığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.