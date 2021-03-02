İran'da 4 kişi idam edildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (Hrana), Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi, Nasır Hafacıyan adlı 4 kişinin Ahvaz'daki Sepidar Cezaevi'nde pazar günü idam edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişilerin Ahvaz'da iki karakola saldırma suçlamasıyla 2017 yılında tutuklandığı ve yargılamalar sonucu Ahvaz Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İdamların, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından pazar günü, mahkumların aileleri ile son görüşmelerinden kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

AÇLIK GREVİ YAPMIŞLARDI

Öte yandan Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi ile 28 Ocak'ta idam edilen Ali Matiri'nin görüş yasağı ve yetkililerin kötü muamelesini protesto etmek için ocak ayında dudaklarını dikerek açlık grevi yapmıştı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Casım Haydari'nin 'Ahvaz Milli Direnişi' çatısı altında faaliyet gösteren El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) örgütünün 'asli unsurlarından' olduğunu öne sürerek, Suriye'de faaliyet gösteren El Nusra örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia etti.