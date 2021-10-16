İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’ın Kirman eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesinde yerel saatle 15.16’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can veya mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.