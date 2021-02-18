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  3. 18 Şubat 2021 08:47

İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

İran'ın Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Facia neticesinde 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden depreme ilişkin açıklama yaptı.

Merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, yaptığı açıklamada, "Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 10 kişi yaralandı ve herhangi bir ölüm bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

Halidi, meydana gelen depremin ardından bölgeye dört değerlendirme ekibi gönderildiğini bildirdi.
 
 

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