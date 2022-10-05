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İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.21'de merkez üssü Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi. 

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Etiketler iran deprem deprem oldu
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