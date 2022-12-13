  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'da büyük deprem

İran'da büyük deprem

İran'da büyük deprem
Güncelleme:

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan 5.4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler deprem iran iran'da deprem deprem oldu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan, AK Partili ismin seçim anketinde de kaybetti
Ebru Şahin yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti
Altın ve gümüş uçuşa geçti! Yeni rekor geldi
Bakan Koca açıkladı: Maskeler geri dönüyor!
Katar demonte stadyumu söküyor
Özgür Demirtaş ''berbat bir şey'' diyerek paylaştı
Muğla'da dehşet evi! Her yerden ölüler çıktı!
Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama
Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu
Torba yasa Meclis'te: 2 bin TL altı borçlar silinecek!